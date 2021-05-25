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اعتبارا من الأحد القادم

قرار من الخصاونة حول الدوام الرسمي - وثيقة

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الدكتور بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - قرر رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة إعادة العمل بساعات الدوام الرسمي للموظفين العموميين ما بين الساعة (8:30) صباحا وحتى الساعة (3:30) مساء وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد 30 / 5 / 2021.

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وكان الخصاونة قد قرّر في وقت سابق تحديد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين ما بين السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

 

ويأتي القرار استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م.

واستثنى القرار في وقت سابق موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ. 

 








 




 

 


 

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