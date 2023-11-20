الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

اليوم العالمي للطفل .. استشهاد أكثر من 5500 طفل منذ بدء العدوان على غزة

توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

سرايا القدس تعلن إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في غزة

تعرف على حالة الطقس لـ 3 ايام قادمة في الاردن

كتائب القسام تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

"سي إن إن" تكشف أبرز بنود صفقة محتملة بين إسرائيل و"حماس" بشأن الرهائن

40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

بيان صادر عن مجلس النواب - فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا

وزارة الداخلية بغزة: الاحتلال يقصف نازحين بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

هل سيقتلوننا؟ حديث أطفال غزة في اليوم العالمي للطفل -فيديو

الإثنين، 20-11-2023 11:11 ص

قرار من الضمان الاجتماعي حول تخفيض نسبة فائدة التقسيط

ppp


الوكيل الاخباري - دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت التي ترتب عليها مديونية تجاه الضمان وترغب بتقسيط مديونيتها إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة فائدة التقسيط. 

اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أن نسبة فائدة التقسيط المخفضة خلال المرحلة الأولى والمطبقة حالياً هي (5%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها والتي بدأت في 20/9/2023 وتنتهي في 20/12/2023، مبينة بأن تلك النسبة سترتفع خلال المرحلة الثانية إلى (6%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة (7%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة (8%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.


ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون موافقات التقسيط من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

وأتاحت المؤسسة للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202227174420144031513

إغلاق عدد من الطرق في لواء الوسطية باربد بسبب هبوطات كبيرة فيها

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول دوام المدارس يوم الثلاثاء

111-5

40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني (2 ) تصل رفح جنوب غزة

000

بالفيديو.. ضبط حافلة فيها خلل فني تسبب بتسرّب مياه الأمطار على الركاب

402071283_719662210193833_4718702109707948618_n

بالصور.. انجراف وتراكم الأتربة على شوارع في السلط بسبب الأمطار

820236194159861092410

جماعة عمان لحوارات المستقبل تشيد بمواقف الأردن

أخبار متعلقة
5555

الضمان : هذه شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي

رواتب

الضمان : راتب و700 دينار نفقات جنازة لورثة المتقاعدين ضمن هذه الشروط