قرار من رئيس الوزراء بشأن انتخابات النقابات والجمعيات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تعديل تواريخ السماح بعقد انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات والنوادي الرياضية التي يزيد عدد أعضاءها / هيئاتها العامة عن 1500 ليصبح في الأول من تشرين أول (أكتوبر) العام 2021 بدلا من الأول من أيلول (سبتمبر) العام 2021.وأكد الخصاونة على ضرورة الحصول على مهلة كافية لتقييم الوضع الوبائي على ضوء الانتخابات التي ستعقد لتلك التي عدد أعضائها / هيئتها العامة أقل من 1500 اعتبارا من الأول من الشهر المقبل إذا كان الوضع الوبائي يسمح بذلك.