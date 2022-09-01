قرار من مجلس التعليم العالي حول التجسير للجامعات يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إيقاف قبول الطلبة تجسيراً في تخصصات الصيدلة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة، وذلك للطلبة الذين سيتم قبولهم في كليات المجتمع على مستوى الدبلوم المتوسط اعتباراً من تاريخ 1/9/2022 وما بعد.

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ويأتي هذا القرار حرصاً من مجلس التعليم العالي على ضبط عملية القبول بشكل تدريجي في التخصصات الراكدة والمشبعة، حيث يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة، والذين يدرسون حالياً في تخصص الصيدلة في مرحلة البكالوريوس في جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة أكثر من (17) ألف طالب وطالبة، إضافةً إلى ضرورة تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية.



وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي كان قد اتخذ سابقاً قراراً بتاريخ 29/12/2016 بالموافقة على الوقف التدريجي لالتحاق الطلبة في الجامعات تجسيراً، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بإقرار الخطة الزمنية المتعلقة بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني، حيث تم تخفيض نسبة الطلبة المسموح لهم بالتجسير سنوياً لتصل إلى نسبة صفر (0) % في العام الجامعي 2020/2021، ومن المتوقع أن يعمل المجلس على تفعيل هذا القرار مستقبلاً في تخصصات أخرى راكدة ومشبعة.

