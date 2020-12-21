الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

دولة عربية تحظر الدخول أو الخروج من أراضيها خوفا من سلالة كورونا الجديدة

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

منخفض جوي قادم إلى المملكة

تحذيرات حكومية بشأن البيع الإلكتروني ومواطنون ضحية الاحتيال

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

الإثنين، 21-12-2020 02:29 م

قرار من محكمة أمن الدَّولة بقضية الاعتداء على صالح

10202020144546361258581


الوكيل الاخباري - أمهلت محكمة أمن الدَّولة 17 متهما بقضية الاعتداء على فتى محافظة الزَّرقاء ووكلاء دفاعهم وعددهم 7 محامين حتى يوم 28 من شهر كانون الأول الجاري لتقديم بيِناتهم الدِّفاعية للمحكمة إن وجدت.
اضافة اعلان

وأنهت المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدَّم القاضي العسكري عامر هلسة وحضور مدَّعيها العام، استماعها لشهود النيِّابة العامة والبالغ عددهم 26 شاهدًا خلال 7 جلسات بدأت يوم 25 تشرين الثَّاني الماضي.

واستمعت لشَّاهد النِّيابة العامة الأخير في القضية، وتلاوة شهادات 9 شهود نيابة عامة مأخوذة لدى المدَّعي العام تحت القَسَم القانوني بناء على طلب وكلاء الدِّفاع.

وأوقفت الأجهزة الامنية على ذمة القضية 16 متهمًا يوم 16 من تشرين الأول الماضي، وبقي متهم فار من وجه العدالة وتبحث عنه الأجهزة الأمنية حتى اللحظة، وابلاغه بالطرق الرَّسمية لتسليم نفسه.

ويتولى 6 وكلاء دفاع مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدَّقة حسب الأصول، بينما قرَّرت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202020142021678589195

قرار حكومي عاجل بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة

tttt

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

12202019201457931898846

وزير التربية يحسم الجدل حول قرار عودة الطلبة الى المدارس

279178_3_1558358944

الملك وولي العهد يغادران إلى البحرين

12202019172846242220321

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

2202025221440607276856

الأردن يدين الهجوم الإرهابي في بغداد

أخبار متعلقة
pic_87636

القضاء يقرر فك الحجز عن مركبة رئيس بلدية الزرقاء

1220207141245863566293

تطورات قضية الاعتداء على فتى الزَّرقاء

12202013125351686786692

رئيس المجلس القضائي ينعى الوزير الأسبق طاهر حكمت

1220197173538963913717

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاما بقضايا إرهابية

1120202584910631208250

محكمة أمن الدولة تستمع لشهادة فتى الزرقاء

1220197173538963913717

الإعدام شنقاً لقاتل الشهيد الصقرات