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الأربعاء، 30-11-2022 07:46 م

قرار من منظمة الأمم المتحدة بشأن المنسف - صورة

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الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الأربعاء، عن ‏إدراج "المنسف الأردني" كعنصر جديد في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي .

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سفير الأردن لدى فرنسا، المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" مكرم القيسي، أعلن عن نجاح ملف إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي، خلال اجتماعات اللجنة التي تعقد في مدينة الرباط في المملكة المغربية خلال الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر، ولغاية 3 كانون الأول/ديسمبر.

البعثة الأردنية الدائمة لدى "يونسكو" قدمت ملف إدراج "المنسف في الأردن: وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في نهاية شهر آذار/مارس من عام 2021 خلال مشاركة المملكة في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي. 

وجاءت جهود البعثة الأردنية الدائمة لدى يونسكو لإدراج المنسف على هذه القائمة الدولية، بعد تنسيق وعمل مشترك وممتد شارك به عدد من الوزارات والجهات الأردنية ذات العلاقة و على رأسها وزارة الثقافة، بعد أن تم اختيار "المنسف" ضمن عدد من الترشيحات الأخرى، ليتم اتخاذ القرار بشأن إدراجه في شهر تشرين الثاني الماضي على هذه القائمة.


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