قرار من وزارة التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة على أنه ستتم مناقشة أسئلة رياضيات العلمي مرة أخرى يوم الأربعاء من قبل أكثر من 30 مشرف (رؤساء التصحيح ومساعديهم) ومصلحة الطلبة أولوية وكما هو معمول به دائما.



وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام أن المناقشة الأولية لسؤال الرياضيات العلمي الذي أثيرت حوله شكوك كان من داخل المنهاج المدرسي المقرر واحتاج مهارات تراكمية وأكد المشرفون على أن الأسئلة ضمن معايير وزارة التربية والتعليم.



وأضاف أن التصحيح سيبدأ يوم الخميس لمبحث الرياضيات وستتم مناقشة الأسئلة يوم الأربعاء مرة أخرى بحيث لن تتدخل الوزارة بالامتحان والأمر متروك لرؤساء التصحيح ومساعديهم إن ارتأوا في بعض النقاط مصلحة الطالب وخاصة أن مادة الرياضيات فيها الكثير من الأسئلة تحتمل عدة حلول ولا يوجد حل وحيد لأي سؤال وعند مناقشة الإجابات للامتحان تأخذ بعين الاعتبار كل الحلول وتراعى مصلحة الطالب أولا وإذا كان هناك شيء لمصلحة الطالب سيتم دعمه.

اضافة اعلان