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الإثنين، 15-11-2021 04:49 م

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قررت اللجنة العليا في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها رقم 7/2021 تاريخ 14/11/2021، ترشيح (447) طالباً وطالبة للإستفادة من مكرمة أبناء المعلمين/ الدفعة الثالثة/بدل مستنكفين شريطة استكمالهم متطلبات الإيفاد حسب الأصول في موعد أقصاه 25/11/2021، من خلال الدخول لموقع الوزارة الإلكتروني https://moe.gov.jo (إعلان استكمال إجراءات المرشحين للاستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2021 / 2022 / الدفعة الثالثة/ بدل مستنكفين). حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين تؤكد فيها ترشيحهم للإستفادة من المكرمة.

وجاءت الحدود الدنيا لمكرمة أبناء المعلمين لعام 2021  الدفعة الثالثة/ بدل مستنكفين كالآتي : 

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اربد 85.65 ، البلقاء 83.05، الزرقاء 86.85، الطفيلة 83.45 ، عمان86.25، العقبة 86.25، الكرك 82.25 ،المفرق 77.25،جرش 82.70،عجلون 82.30 ،مادبا 82.50 ، معان 80.95 ، خارج الأردن 93.38.

 

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