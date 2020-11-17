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الثلاثاء، 17-11-2020 06:37 م

قرار من وزارة التربية حول المكرمة الملكية لأبناء المعلمين

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري  - قررت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم الموافقة على شمول 874 طالباً وطالبة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين / بدل مستنكفين من خريجي الثانوية العامة للعام 2020.
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جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن مجموع الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لهذا العام وحتى تاريخه بلغ 3716 مستفيداً . وبلغ أدنى معدل قبول للمستفيدين من المكرمة حتى تاريخه 88.9 بالمئة لمحافظة اربد، و 99.1 للزرقاء، و 89 للسلط، 85.3 للطفيلة، 87.5 للعقبة، 86.1 للكرك، 83.1 للمفرق، 84.8 لمحافظة جرش، 83.5 لمحافظة عجلون، 90 بالمئة لمحافظة العاصمة، 84.3 لمحافظة مادبا، و 86.7 بالمئة لمحافظة معان، و 90.94 للشهادة غير الأردنية .

 




 

 


 

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