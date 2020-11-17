قرار من وزارة التربية حول المكرمة الملكية لأبناء المعلمين

الوكيل الاخباري -

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قررت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم الموافقة على شمول 874 طالباً وطالبة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين / بدل مستنكفين من خريجي الثانوية العامة للعام 2020.جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات .وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن مجموع الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لهذا العام وحتى تاريخه بلغ 3716 مستفيداً . وبلغ أدنى معدل قبول للمستفيدين من المكرمة حتى تاريخه 88.9 بالمئة لمحافظة اربد، و 99.1 للزرقاء، و 89 للسلط، 85.3 للطفيلة، 87.5 للعقبة، 86.1 للكرك، 83.1 للمفرق، 84.8 لمحافظة جرش، 83.5 لمحافظة عجلون، 90 بالمئة لمحافظة العاصمة، 84.3 لمحافظة مادبا، و 86.7 بالمئة لمحافظة معان، و 90.94 للشهادة غير الأردنية .