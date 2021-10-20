قرار من وزارة الزراعة بشأن المبيدات

الوكيل الاخباري– قررت لجنة تسجيل المبيدات في وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إلغاء تسجيل المبيدات التي تحتوي على المادة الفعالة (chlorfenapyr) بكافة تراكيزها لغايات التصدير.



وجاء القرار استنادا للبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (31) من تعليمات تسجيل وتصنيع وتجهيز واستيراد وتداول والاتجار بالمبيدات رقم (ز/18 لسنة 2016) والتي تنص “اذا تبين ان استعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب أضرار جانبية حسب المعايير المحلية والدولية على اي عنصر من عناصر البيئة”.

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