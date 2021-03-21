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الأحد، 21-03-2021 12:19 م

قرار من وزير التربية والتعليم بتمديد التسجيل والدفع لطلبة التوجيهي

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس منح فرصة أخيرة للتسجيل ودفع الرسوم للامتحان العام للثانوية لعام 2021 للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ممن لم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد، وذلك إلكترونيًّا لطلبة 2020 فما دون أو في مديريات التربية والتعليم للطلبة الذين يتقدمون لأول مرة والطلبة الراغبين في تغيير فرعهم التعليمي، بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 24/ 3/ 2021 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 25/ 3/ 2021.

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علمًا أن عملية الدفع على الموقع الإلكتروني لا تزال متاحة للطلبة الذين سجلوا على الموقع في فترة التسجيل الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.


 




 

 


 

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