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الثلاثاء، 11-05-2021 01:49 ص

قرار من وزير الداخلية للتسهيل على الاردنيين العائدين من دول الخليج

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الداخلية مازن الفرّاية أمس الاثنين أنّه سيتمّ البدء باستقبال المواطنين الأردنيين العائدين، والأشقّاء من دول الخليج العربي، عبر الحدود البريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة، بمجرّد إبرازهم شهادة تثبت تلقّيهم جرعتين من مطعوم "كورونا" أو مرور 14 يوماً على تلقّي الجرعة الأولى منه، بالإضافة إلى فحص PCR نتيجته سلبيّة خلال 72 ساعة.

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وبيّن الفرّاية أنّ القادمين عبر الحدود البريّة مع المملكة العربيّة السعوديّة ممّن تلقّوا جرعتين أو مرّ على تلقّيهم الجرعة الأولى 14 يوماً وأجروا فحصاً لكورونا خلال 72 ساعة ليسوا بحاجة للتسجيل عبر المنصة الإلكترونيّة
http://Www.gateway2jordan.gov.jo
 أو إجراء فحص PCR على الحدود، في حين أنّ الرّاغبين بالقدوم من غير متلقّي المطعوم يشترط لقدومهم التسجيل على المنصّة والالتزام بالشروط المعمول بها سابقاً.
وأكّد الفرّاية أنّ هذا الإجراء يأتي للتسهيل على الأردنيين العائدين والأشقّاء السعوديين القادمين عبر هذه الحدود، خصوصاً مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

 




 

 


 

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