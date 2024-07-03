الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-07-2024 11:38 ص

قرار هام بشأن رواتب وحوافز وعلاوات الموظفين الحكوميين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، ان هيئة الخدمة والادارة العامة اصبحت معنية برسم السياسات والابتعاد عن التنفيذ ولذلك تم سحب مندوبي الديوان سابقا من جميع المؤسسات والدوائر الرسمية بحيث تتحمل المسؤولية التامة وادارة شؤون موظفيها، بالاضافة الى جهات رقابية تتابع هذه الاجراءات.

وقال الناصر في تصريحات صحفية ، اليوم الأربعاء، إن النظام المعدل للخدمة المدنية يحافظ على حقوق الموظفين السابقين المالية من حيث درجاتهم وعلاواتهم ومكافأتهم، بينما النظام الجديد للموارد البشرية يستهدف الموظفين الجدد بحيث اصبح الراتب للوظيفة بوجود حوافز تدفع الموظف الى التطور والاجتهاد في عمله للحصول على الحوافز التشجيعية مثل 150 % من الراتب و25 دينار زيادة سنوية وغيرها.

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