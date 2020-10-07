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الأربعاء، 07-10-2020 02:21 م

قرار هام حول المساجد وصلاة الجمعة خلال الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن قرار الحظر الشامل الصادر عن مركز ادارة الازمات سوف يشمل إغلاق المساجد في جميع انحاء المملكة خلال فترة الحظر الشامل التي تصادف يومي الجمعة والسبت .
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واضافت الوزارة في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري اليوم الاربعاء ان قرار إغلاق المساجد يأتي تماشيا مع قرار مركز ادارة الازمات الذي أعلن عنه يوم أمس الثلاثاء, حيث سيمتد قرار الاغلاق من قبل صلاة الفجر من يوم الجمعة المقبل وحتى صلاة العشاء من يوم السبت الذي يليه بما في ذلك صلاة الجمعة.

ونوهت الوزارة إلى أن المساجد ستعود باذن الله لفتح أبوابها فجر يوم الاحد بإستثناء المساجد التي تقع ضمن المناطق المعزولة والتي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.

 




 

 


 

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