قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

الوكيل الإخباري - قال عضو جمعية المطاعم السياحية عصام الجمل ان وزير السياحة والاثار نايف الفايز وعد بايجاد حل لإعفاء المطاعم السياحية من رسوم رخص المهن للعام الجاري ٢٠٢١.

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وقال الجمل ان أعضاء من الجمعية التقوا وزير السياحة أخيراً، حيث أبدى الفايز

استعداده بالتعاون مع أمانة عمان لايجاد مخرج يتم بموجبه إعفاء أعضاء الجمعية منرسوم تراخيص العام الحالي.



وأضاف في تصريحات صحفية أن الفايز وعد باعادة النظر بتقديم الاراجيل في محالالكوفي شوب وتنظيم عمل القطاع، اذ تعتبر خدمة تقديم الاراجيل جزءاً من عمل المقاهي والمطاعم السياحية التي تنضوي تحت مظلة وزارة السياحة والآثار.

واكد الفايز خلال اللقاء أن الوزارة تعطي الجمعية الاهتمام الكامل لاصدار النظام

الداخلي الخاص بها، بما في ذلك تنظيم العملية الانتخابية لرئاسة الجمعية، للارتقاء بعملها.



على صعيد متصل، بحث أعضاء جمعية المطاعم السياحية اول أمس مع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، موضوع تقديم الاراجيل بالكوفي شوب بعد منعه، حيث ألحق بأصحاب المطاعم السياحية والكوفي شوبات آثاراً سلبية نتيجة قرارات منع تقديم الاراجيل لأجل غير مسمى.



ولم يتبلور في اللقاء اي موعد للسماح بتقديم الارجيلة خشية تأثيرها على المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.



ويبلغ عدد المطاعم السياحية بمختلف الفئات والتصنيفات (مطاعم، كوفي شوبات، وجبات سريعة وغيرها) نحو 1007 منشأة موزعة في كافة مناطق المملكة، ويوظف هذا القطاع ما يزيد عن 21000 عامل بطريقة مباشرة وأكثر من 100000 عامل بطريقة غير مباشرة كونه يعتبر مسانداً لأكثر من 60 مهنة أخرى.



فيما يعتبر قطاع المطاعم والكوفي شوبات ركيزة أساسية في القطاع السياحي

ويساهم بشكل كبير في الدخل القومي بما يصل الى 850 مليون دينار.



