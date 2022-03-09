قرار هام حول علامات طلبة جامعات آل البيت لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من العام 2022 / 2023

الوكيل الاخباري - قرر مجلس العمداء في جامعة آل البيت بجلسته رقم (25/2021/2022) تاريخ 7/3/2022 قرار رقم (439/2021/2022) تحويل نظام العلامات المئوية إلى نظام الرموز والنقاط لجميع الدرجات والشهادات العلمية (البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراة) اعتباراً من بداية العام الجامعي 2022/2023. اضافة اعلان





وقال مجلس العمداء إن القرار سيحقق العدالة بين الطلبة في تقدير علاماتهم في المساقات متعددة الشعب التي يدرسها أعضاء هيئة تدريس متعددون في مختلف أقسام وكليات الجامعة، وتوافق علامات خريجي الجامعة مع الجامعات المحلية والعالمية.



كما سيؤدي استخدام نظام الرموز إلى تحسين التصنيف العالمي للجامعة (Ranking) ، علماً بأن الإجراءات المقرة للتعامل مع علامات الطلبة الحاليين عند تحويل علاماتهم إلى النقاط والرموز تضمن عدم تغير تقديراتهم.



