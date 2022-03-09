الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

الجامعة الهاشمية تحتفل بعيد ميلاد الملك

بريطانيا تعلن اعتزامها مواصلة توريد أسلحة إلى أوكرانيا

اصابة مواطن بإطلاق نار في شفا بدران

محافظ البلقاء يتفقد أعمال الصيانة النهائية لمركز الأمل لذوي الإعاقة بالسلط

حملات مكثفة في الطفيلة للرقابة على الأسواق في رمضان

دبي تقر أول قانون للأصول الافتراضية

لقاءات حوارية في البادية الشمالية والبلقاء لتحفيز المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات

قرار هام حول علامات طلبة جامعات آل البيت لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من العام 2022 / 2023

بلينكن: أمريكا تشارك دول الخليج "مصالح مهمة للغاية"

السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تايلند

الأربعاء، 09-03-2022 10:45 م

قرار هام حول علامات طلبة جامعات آل البيت لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من العام 2022 / 2023

طلبة امام دائرة القبول والتسجيل في جامعة ال البيت -(ارشيفية)


الوكيل الاخباري - قرر مجلس العمداء في جامعة آل البيت بجلسته رقم (25/2021/2022) تاريخ 7/3/2022 قرار رقم (439/2021/2022) تحويل نظام العلامات المئوية إلى نظام الرموز والنقاط لجميع الدرجات والشهادات العلمية (البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراة) اعتباراً من بداية العام الجامعي 2022/2023.اضافة اعلان


وقال مجلس العمداء إن القرار سيحقق العدالة بين الطلبة في تقدير علاماتهم في المساقات متعددة الشعب التي يدرسها أعضاء هيئة تدريس متعددون في مختلف أقسام وكليات الجامعة، وتوافق علامات خريجي الجامعة مع الجامعات المحلية والعالمية.


كما سيؤدي استخدام نظام الرموز إلى تحسين التصنيف العالمي للجامعة (Ranking) ، علماً بأن الإجراءات المقرة للتعامل مع علامات الطلبة الحاليين عند تحويل علاماتهم إلى النقاط والرموز تضمن عدم تغير تقديراتهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_38

محافظ البلقاء يتفقد أعمال الصيانة النهائية لمركز الأمل لذوي الإعاقة بالسلط

9b66f61fca0255fe308018a9b852dc5f

حملات مكثفة في الطفيلة للرقابة على الأسواق في رمضان

1646857088388

لقاءات حوارية في البادية الشمالية والبلقاء لتحفيز المرأة والشباب على المشاركة في الانتخابات

1646853586583

الحنيفات يستعرض واقع مشاريع الحصاد المائي

320229203513444262008

إربد : ندوة حول تمكين المرأة

main_image6228fe6323ac3

الصفدي يلتقي وزيري خارجية العراق ومصر

أخبار متعلقة
7d3cf758-05a3-4446-b3bc-a8ad2c481825

عويس: توزيع المنح والقروض للطلبة هذا العام كانت بـ"شفافية" والوزارة لم تتدخل

Jo-university

إقرار الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية - تفاصيل

69819_9_1645368810

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

280fd9026c9612289255a122e5d81b56

منح دراسية للأردنيين لمرحلة البكالوريوس من باكستان

وزارة الصحة

تعديلات على حوافز العاملين في وزارة الصحة - تفاصيل

main_image62093782d266c

الجامعة الأردنية تعلن أسماء التخصصات المفتوحة أمام طلبة التوجيهي الناجحين