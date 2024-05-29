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الأربعاء، 29-05-2024 09:40 ص

قرار هام صادر عن الجامعة الهاشمية بشأن الامتحانات

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الوكيل الاخباري- قررت الجامعة الهاشمية نقل كافة الامتحانات الإلكترونية والورقية المجدولة يوم الاحد القادم  9/6/2024 الى يوم السبت 8/6/2024 وبذات مواعيد الجلسات والقاعات والمختبرات المعلنة على بوابة الطالب .اضافة اعلان


وقالت الجامعة الهاشمية في منشور عبر "فيسبوك" إن المواصلات مؤمنة على جميع المسارات وصولا للجامعة.

جاء ذلك في ضوء بلاغ رئاسة الوزراء بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والجامعات أعمالها يوم الاحد 9/6/2024 بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه لسلطاته الدستورية.

 




 

 


 

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