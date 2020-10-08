الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

اعلان صادر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

السعودية : 25 وفاة و421 إصابة جديدة بكورونا

هل تدوي صافرات الإنذار في الأردن اليوم ؟

قرار هام صادر عن وزارة التعليم العالي

نتائج القبول الموحد للطلبة حملة الشهادات الأجنبية- رابط

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الخميس، 08-10-2020 04:40 م

قرار هام صادر عن وزارة التعليم العالي

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات الأردنية الآتية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية (أو ما يعادلها) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، وذلك ضمن الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية (معدلات القبول الموحد) لكل فئة للعام الجامعي 2020 / 2021 وحسب الشواغر المتوفرة فيها، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 / 2021:

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مؤتة


آل البيت 


 كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية).
الحسين بن طلال.

 

الطفيلة التقنية.


الأردنية/فرع العقبة

 

جامعة العلوم الإسلامية العالمية

ويمكن للطلبة التوجه مباشرة للجامعات المذكورة أعلاه للاستفادة من هذا القرار


 




 

 


 

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