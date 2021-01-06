الأربعاء 06-01-2021
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الأربعاء، 06-01-2021 08:21 م

قرار هام من محكمة أمن الدولة يتعلق بقضية الدخان

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الوكيل الاخباري - قررت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لتدقيق كافة الضبوطات وتقارير الجرد وذلك بناء على طلب وكلاء الدفاع والمتهمين في "قضية الدخان" .

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جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس.


وامهلت المحكمة الخبراء بعد افهامهم المهمة الموكلة إليهم وحلف القسم القانوني، إلى الأربعاء 20 كانون الثاني الحالي لتقديم خبراتهم.


يشار الى إن مرحلة اعداد الخبرة هي المرحلة النهائية قبل تحديد جلسة اصدار الحكم بالقضية.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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