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الأربعاء، 07-10-2020 02:44 م

قرار هام من وزارة التربية بخصوص طلبة التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء، تمديد التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لسنة 2020 ، وذلك حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الثالث عشر من الشهر الحالي بدلا من يوم غد الخميس، بحسب امين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.

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وقال الدكتور العجارمة، في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ، ان قرار الوزارة يهدف الى تمكين الطلبة من استكمال عملية التسجيل، من خلال مراجعة  مديريات التربية والتعليم ودفع رسوم الاشتراك، وتقديم الوثائق المطلوبة، بعد التسجيل الالكتروني الاولي.  

وبين ان عدد من مديريات التربية والتعليم كانت قد اعلنت عن فتح مكاتب في بعض المدارس لاستكمال عملية التسجيل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تشهده هذه المديريات، داعيا الطلبة للالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامتهم.


 




 

 


 

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