قرار هام من وزارة التعليم العالي موجه لجميع الجامعات

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس بأن مجلس التعليم العالي وجه جميع الجامعات والكليات الرسمية والخاصة بتسمية فوج الخريجين للعام الجامعي 2020/2021 (الفصول الأول والثاني والصيفي) باسم فوج خريجي مئوية الدولة الأردنية، على أن تقوم جميع مؤسسات التعليم العالي بوضع الشعار الرسمي المعتمد لهذه المناسبة على المصدقات الجامعية واللوحات الجدارية لخريجي هذا الفوج .

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ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية (1921-2021) وتخليداً لهذه المناسبة الوطنية.

المصدر - وزارة التعليم العالي



