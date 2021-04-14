قرار وايعاز عاجل من وزير الصحة

الوكيل الاخباري -

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قررت وزارة الصحة، اليوم، تأجيل تحصين طلبة الصفين الأول والثاني الاساسيين في المدارس الحكومية والخاصة بمطعوم الشلل الفموي لأنه “يؤدي إلى إبطال صيامهم في شهر رمضان المبارك”.جاء هذا القرار، خلال اجتماع رسمي عقد في وزارة الصحة لدراسة إمكانية تأجيل المطاعيم للطلبة بعد أن أبدى أولياء أمور طلبة رغبتهم بذلك، بحسب ما قاله رئيس قسم التطعيم في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل.وبناء على ذلك، تم الإيعاز، فورا، إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لتبليغ مديريات التربية والمدارس في القطاعين الحكومي والخاص حول هذا القرار الجديد”.