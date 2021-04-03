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السبت، 03-04-2021 12:29 م

قرار وشيك يسمح لمحطات الوقود بالعمل وقت الحظر الجزئي ليلاً

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الوكيل الإخباري- رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات إصدار كتاب من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للسماح لمحطات المحروقات العمل أثناء الحظر الجزئي الليلي.

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وأضاف السعيدات السبت ،لـ " الوكيل الإخباري " أنه سيتم السماح بالعمل للمحطات الواقعة بين محافظات المملكة والتي تتوفر بها أماكن نوم للموظفين،مؤكدا أنه يمنع على عمال المحطة المستثناة مغادرة المحطة والحركة خارجها خلال فترة الحظر .


وأشار إلى أن النقابة بانتظار كتاب رسمي سيصدر قريباً للبدء بالعمل داخل محطات الوقود المستثناه خلال ساعات الحظر الجزئي ليلاً .



 




 

 


 

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