قرار وشيك يسمح لمحطات الوقود بالعمل وقت الحظر الجزئي ليلاً

الوكيل الإخباري- رجح نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات إصدار كتاب من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للسماح لمحطات المحروقات العمل أثناء الحظر الجزئي الليلي.

اضافة اعلان



وأضاف السعيدات السبت ،لـ " الوكيل الإخباري " أنه سيتم السماح بالعمل للمحطات الواقعة بين محافظات المملكة والتي تتوفر بها أماكن نوم للموظفين،مؤكدا أنه يمنع على عمال المحطة المستثناة مغادرة المحطة والحركة خارجها خلال فترة الحظر .



وأشار إلى أن النقابة بانتظار كتاب رسمي سيصدر قريباً للبدء بالعمل داخل محطات الوقود المستثناه خلال ساعات الحظر الجزئي ليلاً .





