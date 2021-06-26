السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

تصادم 4 مركبات وإصابتان في عمان صباح اليوم

شاهد.. الأمن: فيديو الرجل العاري في عمان يعود لـ 8 أشهر

أسعار الذهب السبت 26/6/2021

181 مليون شخص أصيبوا بكورونا بالعالم

قرار يدخل حيز التنفيذ بشأن الحظر الليلي الخميس القادم

141358 طالبا وطالبة يتوجهون لتأدية امتحانات ' التوجيهي' اليوم

استمرار تأثير الكتلة الحارة السبت

تونس: 83 وفاة و3467 إصابة جديدة بكورونا

الصحة اللبنانية: خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً

ولي العهد ينشر فيديو حول زيارته الى العقبة

السبت، 26-06-2021 08:55 ص

قرار يدخل حيز التنفيذ بشأن الحظر الليلي الخميس القادم

محسن


الوكيل الإخباري - على ضوء الخطة الحكومية ، من المقرر أن يتم تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي المفروض للحد من تداعيات جائحة كورونا في المملكة الخميس القادم، والتي تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من 1/7/2021 .

ومع دخول القرار الحكومي، سيتم تقليص ساعات الحظر الجزئي ليبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل للمنشآت وللساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد.

وتعتزم الحكومة رفع كافة أشكال الحظر في مناطق المثلث الذهبي وهي (العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي)، والسماح بممارسة الأعمال بالطاقة التشغيلية الكاملة 100%.

وكانت الحكومة قد أصدرت في وقت سابق قرارا بالسماح لمن مضى 21 يومًا على تناول الجرعة الأولى من اللقاح او الجرعتين بالتجول خلال أوقات الحظر الجزئي.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c4861aa438bd534745b973965d4aadc0

شاهد.. الأمن: فيديو الرجل العاري في عمان يعود لـ 8 أشهر

توج

141358 طالبا وطالبة يتوجهون لتأدية امتحانات ' التوجيهي' اليوم

1

ولي العهد ينشر فيديو حول زيارته الى العقبة

وزارة-العمل-الاردنية-990x556

العمل: لا بقاء لأي عامل وافد مخالف بعد 2 أيلول على الأرض الأردنية

1

المفرق: اختتام برنامج تدريب تطوير المساحات والممارسات في المجتمعات المضيفة

6202124115325997805153

التربية تدعو طلبة التوجيهي للحضور قبل الامتحان بساعة

أخبار متعلقة
60c613f2ed5e8

27 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في عجلون

لقاح

إعطاء ‭73267‬ جرعة جديدة من لقاح كورونا اليوم

تربية

إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين الأحد

62021115555187450259

إعطاء 29583 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من كورونا في الأردن الأربعاء

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية: إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين الأحد

لقاح

35 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في جرش