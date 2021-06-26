قرار يدخل حيز التنفيذ بشأن الحظر الليلي الخميس القادم

الوكيل الإخباري - على ضوء الخطة الحكومية ، من المقرر أن يتم تعديل ساعات الحظر الجزئي الليلي المفروض للحد من تداعيات جائحة كورونا في المملكة الخميس القادم، والتي تبدأ المرحلة الثانية منها اعتبارًا من 1/7/2021 .



ومع دخول القرار الحكومي، سيتم تقليص ساعات الحظر الجزئي ليبدأ اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل للمنشآت وللساعة الواحدة بعد منتصف الليل للأفراد.



وتعتزم الحكومة رفع كافة أشكال الحظر في مناطق المثلث الذهبي وهي (العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي)، والسماح بممارسة الأعمال بالطاقة التشغيلية الكاملة 100%.



وكانت الحكومة قد أصدرت في وقت سابق قرارا بالسماح لمن مضى 21 يومًا على تناول الجرعة الأولى من اللقاح او الجرعتين بالتجول خلال أوقات الحظر الجزئي.

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