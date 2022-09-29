قرض أوروبي جديد للأردن لمعالجة مياه صرف صحي غرب إربد

الوكيل الإخباري - يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم 22 مليون يورو للأردن، كقرض لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي الجديدة غربي محافظة إربد، حيث من المقرر الموافقة على التمويل بنهاية تشرين الثاني المقبل.

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ووفق البيانات فإن 11 مليون يورو ستموّل بمنحة استثمارية، و8 ملايين يورو من المملكة المتحدة عبر مبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي، إضافة إلى منحة استثمارية بقيمة 3 ملايين يورو من الصندوق الخاص للمساهمين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



وسيعمل المشروع على تعزيز استدامة نظام الصرف الصحي بشكل كبير من خلال ترشيد الحاجة إلى محطات الضخ، إضافة إلى تخفيف الضغط على محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في منطقة وادي العرب والتي تقترب من طاقتها الاستيعابية.



ومن المتوقع أن يعزز المشروع فرص العمل وبناء مهارات الشباب من خلال توفير برامج تدريب قابلة للتكرار ومعتمدة وطنيا.



