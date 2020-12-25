الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 06:44 م

بـ 48 مليون يورو

قرض أوروبي للأردن لمكافحة كورونا

بنك
أعلام الأردن والاتحاد الأوروبي


الوكيل الإخباري - وقع بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاقية لتقديم قرض بقيمة 48.4 مليون يورو للأردن، لدعم برامج الرعاية الصحية بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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المشروع، الذي وقّع البنك الاستثمار اتفاقيته الأربعاء، يهدف إلى تخفيف آثار جائحة كوفيد-19 عبر توفير تمويل مجموعة تدابير مؤهلة لدعم الاستجابة الصحية الطارئة للطوارئ والاستعدادات لمواجهة الجائحة في الأردن.


ويتضمن المشروع، الذي أشار بنك الاستثمار الأوروبي إلى أنه وقعه مع وزارة الصحة ، تمويل تكاليف ستتكبدها الحكومة للتصدي للجائحة، تشمل مواد استهلاكية وأدوية ومعدات طبية ومركبات ومرافق نموذجية، بهدف تعزيز استجابة النظام الصحي وقدرات التأهب طوال فترة الأزمة.

 

ويعمل المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 60 مليون يورو، إلى تمويل تدخلات مهمة هدفها تعزيز الاستجابة الطارئة للجائحة، وتدخلات متوسطة الأجل للاستعداد لكوفيد-19 مدرجة في خطط الاستجابة الوطنية.


ويأتي القرض ضمن مبادرة إقليمية أطلقها البنك لتعزيز الاستجابة الصحية الطارئة قيمتها 670 مليون يورو، في 7 دول، هي الأردن، المغرب، تونس، مصر، ومولدوفا، أوزبكستان، وبيلاروسيا، من خلال تمويل إنشاء بنية تحتية ومعدات رعاية صحية تكافح انتشار الفيروس، وزيادة سعة وحدات العناية المركزة لمرضى يعانون أمراض الجهاز التنفسي.

 

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