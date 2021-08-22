قرض بـ 3.2 ملايين لبناء مدرسة في جرش

الوكيل الاخباري- كشف مدير تربية جرش فيصل الهواري، الأحد، عن قرض لبناء مدرسة ثانوية للإناث في بلدة المصطبة بقيمة 3 ملايين ومئتي ألف دينار من الصندوق الكويتي للتنمية.



وأضاف، أن "القرض جاء لبناء مدرسة ثانوية للإناث في بلدة المصطبة حيث أن المدرسة الثانوية القديمة تم ترحيل الطالبات منها وتوزيعهن على مدارس البلدة قبل 4 سنوات".



"المدرسة القديمة قرر فريق هندسي من وزارة التربية والتعليم هدمها وذلك بسبب قدمها وتهالكها وبناء مدرسة ثانوية جديده تتسع لأكثر من 800 طالبة ولجميع الصفوف (الصف الأول الأساسي ولغاية التوجيهي)"، وفق الهواري.



وأشار الهواري إلى أن المدارس داخل بلدة المصطبة أصبحت تشهد اكتظاظاً كبيراً بسبب توزيع الطالبات على المدارس وبناء مدرسة جديدة سيخفف الاكتظاظ.

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