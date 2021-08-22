الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة تُحيل عددا من المحافظين إلى التقاعد

قرارات هامة من رئاسة الوزراء اليوم الأحد

عدم إقبال أولياء أمور الطلبة لشراء المستلزمات المدرسية

إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات جراء كورونا

قانونية الأعيان تقر مشروع مُعدّل الكسب غير المشروع

انخفاض طفيف على الحرارة الاثنين

قرض بـ 3.2 ملايين لبناء مدرسة في جرش

الخدمة المدنية: 50% من التسجيل للجامعات يكون لمهن تعليمية وتربوية

120 مستوطنا يقتحمون ساحات الأقصى

المفرق: تصدير 364 ألف رأس من الأغنام

عاجل

قرارات هامة من رئاسة الوزراء اليوم الأحد

الأحد، 22-08-2021 03:11 م

قرض بـ 3.2 ملايين لبناء مدرسة في جرش

6122346049968


الوكيل الاخباري- كشف مدير تربية جرش فيصل الهواري، الأحد، عن قرض لبناء مدرسة ثانوية للإناث في بلدة المصطبة بقيمة 3 ملايين ومئتي ألف دينار من الصندوق الكويتي للتنمية.

وأضاف، أن "القرض جاء لبناء مدرسة ثانوية للإناث في بلدة المصطبة حيث أن المدرسة الثانوية القديمة تم ترحيل الطالبات منها وتوزيعهن على مدارس البلدة قبل 4 سنوات".

"المدرسة القديمة قرر فريق هندسي من وزارة التربية والتعليم هدمها وذلك بسبب قدمها وتهالكها وبناء مدرسة ثانوية جديده تتسع لأكثر من 800 طالبة ولجميع الصفوف (الصف الأول الأساسي ولغاية التوجيهي)"، وفق الهواري.

وأشار الهواري إلى أن المدارس داخل بلدة المصطبة أصبحت تشهد اكتظاظاً كبيراً بسبب توزيع الطالبات على المدارس وبناء مدرسة جديدة سيخفف الاكتظاظ.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الداخلية

الحكومة تُحيل عددا من المحافظين إلى التقاعد

رئاسة

قرارات هامة من رئاسة الوزراء اليوم الأحد

طلبة براءة

عدم إقبال أولياء أمور الطلبة لشراء المستلزمات المدرسية

612234f77aa4c

الخدمة المدنية: 50% من التسجيل للجامعات يكون لمهن تعليمية وتربوية

d4750c121aef573fb22987463334650c

المفرق: تصدير 364 ألف رأس من الأغنام

كهربا

الحمل الكهربائي سجّل السبت 3240 ميجاواط

أخبار متعلقة
8202112223028181455963

مجلس محافظة جرش يلتقي وفدا من وزارة الثقافة

3202128193134869949694

الحكومة تقر خطة تطوير السياحة في محافظة جرش

7202123135423526860777

قرارات حكومية سارة تدخل حيز التنفيذ قريبا

جرش

البدء بترتيبات إقامة مهرجان جرش في أيلول

15d394fe-92df-4dd6-8cc8-736c04a9d827

828 ألف طالب وطالبة مسجلون ببرنامج تعويض الفاقد التعليمي

7202131232211546621028

افتتاح فرع لمؤسسة الغذاء والدواء في جرش