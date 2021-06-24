الخميس 24-06-2021
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الخميس، 24-06-2021 03:04 م

قروض بقيمة 6 آلاف دينار للمتقاعدين العسكريين.. تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي مع مدير عام صندوق الائتمان العسكري أمجد حجازي، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والصندوق.

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وأشار بيان، صدر اليوم الخميس، عن المؤسسة إلى أن المباحثات تناولت برنامج رفاق السلاح الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي سيقدم قروضا مدعومة للمتقاعدين العسكريين المنتسبين للمؤسسة بسقف 6000 دينار كمرحلة أولى للمستفيد المتقاعد، حيث سيكون لغايات التمويل الشخصي والمشاريع الإنتاجية، مع مراعاة مستوى الدخل من الرواتب والودائع وخدمة دفع الرواتب بعمولات رمزية طبقاً للأسس المصرفية الإسلامية. وثمن الشوبكي الخدمات التي يقدمها الصندوق للمتقاعدين العسكريين، متمنيا لهم المزيد من التطور والتقدم في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

بدوره، أكد حجازي الدور الكبير والمهم الذي تؤديه المؤسسة في خدمة رفقاء السلاح من المتقاعدين بمختلف رتبهم، مبديا استعداد الصندوق للتعاون التام مع المؤسسة بما يحقق أفضل خدمة للمتقاعدين العسكريين.

 

 




 

 


 

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