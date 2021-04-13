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الثلاثاء، 13-04-2021 05:37 م

قرى الأطفال تطلق حملتها لشهر رمضان

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الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية قرى الأطفال SOS حملتها السنوية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تشجيع أهل الخير على دعم الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري الذين يعيشون في قراها الثلاث خاصة في ظل جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة عليها.
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وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجمعية تنشر حملتها من خلال وسائل إعلام عدة منها الإذاعات والتلفاز والصحف اليومية وجسور المشاة والمركبات وداخل المولات التجارية الكبرى واللوحات الإعلانية الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة،واوضحت الجمعية انه يمكن كفالة الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري ودعمهم من خلال نظام إي-فواتيركم وغيرها من طرق التبرع المتاحة على الموقع الالكتروني الخاص بالجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاتصال بأرقام الخير 5658885/06، و 0799541600.

 




 

 


 

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