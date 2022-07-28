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الخميس، 28-07-2022 10:00 م

قرى الأطفال SOS تطلق المعسكر الشبابي الأول

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الوكيل الاخباري - أطلقت قرى الأطفال (SOS) المعسكر الشبابي الأول، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات شريكة، بمشاركة 26 شابا وشابة في الفئة العمرية 14-18 سنة من القرى الثلاث في عمان وإربد والعقبة، إضافة إلى شابين من شباب مبرة أم الحسين.

وأعربت المديرة الوطنية للجمعية رنا الزعبي، عن سعادتها بإطلاق المعسكر الشبابي، الذي يهدف إلى توسيع آفاق الشباب وإثراء خبراتهم الحياتية من خلال التجارب العملية، وتطوير العلاقات، وتنمية المعارف والمهارات والقيم الإيجابية لديهم، لافتة إلى التركيز على مهارات القيادة ومهارات تخطيط وتنفيذ المبادرات الشبابية، إلى جانب تعزيز معاني الانتماء والمواطنة الفاعلة.

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