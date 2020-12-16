قريبا .. قرار حكومي بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة الإعلان عن قرارات هامة خلال الأسبوعين القادمين ، بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن ، بشأن فيــروس كورونا .

اضافة اعلان



وأهم تلك القرارات ، فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة ، وساعات الحظر الجزئي ، وعودة الطلبة إلى المدارس ، وفتح قطاعات عديدة ، وفق تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة الصحة لـ"الوكيل الإخباري" .

الأردنيون يترقّبون تلك القرارات الحكومية نهاية العام الحالي ، وسط تشديد بضــرورة الالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، للوصول إلى الهدف المنشود المتمثّل بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي .

الامر يتطلّــب وقفة جدية من قبل المواطنين ، وتكاتف الجهود في سبيل الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي .

خلال أسبوعين وسيتم الإعلان عن قرارات حكومية هامة، بعد دراسة التوصيات من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجهات المعنيّــة .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





