قريبا .. قرار حكومي بشأن الحظر الشامل

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة الإعلان عن قرارات هامة خلال الأسبوعين القادمين ، بعد دراسة الوضع الوبائي الراهن ، بشأن فيــروس كورونا .
وأهم تلك القرارات ، فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة ، وساعات الحظر الجزئي ، وعودة الطلبة إلى المدارس ، وفتح قطاعات عديدة ، وفق تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة الصحة لـ"الوكيل الإخباري" .
الأردنيون يترقّبون تلك القرارات الحكومية نهاية العام الحالي ، وسط تشديد بضــرورة الالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، للوصول إلى الهدف المنشود المتمثّل بعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي .
الامر يتطلّــب وقفة جدية من قبل المواطنين ، وتكاتف الجهود في سبيل الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي .
خلال أسبوعين وسيتم الإعلان عن قرارات حكومية هامة، بعد دراسة التوصيات من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجهات المعنيّــة .
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