قسام شرائية ومساعدات نقدية لطلبة جامعيين في الكرك

الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري، واليوم الطبي المجاني الذي تنظمه الوزارة وصندوق الزكاة في منطقتي ذات رأس والطيبة التابعتين لمحافظة الكرك.

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وقال الوزير الخلايلة خلال كلمة ألقاها، بحضور محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز والنائبين الدكتور أحمد القطاونة والدكتور طالب الصرايرة: إن تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية والأيام الطبية المجانية، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة التوجه للميدان وتلمس حاجات المواطنين والعمل على حلها.



وأضاف الخلايلة، أن الوزارة وبالتعاون مع صندوق الزكاة تنظم منذ سنوات طويلة ملتقيات الوعظ والإرشاد في مختلف المحافظات في ظل رسالتها الدعوية، بمشاركة عدد من الأئمة والوعاظ والعلماء من مختلف مديريات الأوقاف في المملكة بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية، والتفاعل مع أبناء المجتمع المحلي، وتعظيم المفاهيم والقيم الإسلامية وتعزيزها.



وأكد الخلايلة حرص الوزارة والصندوق الدائم على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية في المناطق النائية في محافظات المملكة، دعما لأهلها وقاطنيها ضمن الإمكانيات المتاحة.



وتابع بأن صندوق الزكاة والوزارة من خلال مديرية البرامج الوقفية تسعى دائما لاستغلال توقيت ملتقيات الوعظ والإرشاد في المناطق التي تقام فيها لإيجاد حالة من التجانس بين الرسالة الدعوية ومفهوم الزكاة القائم على التكافل الاجتماعي.



وخلال الحفل، سلم الخلايلة 400 قسيمة شرائية، و300 طرد غذائي، ومساعدات نقدية لـ50 طالبا جامعيا، و50 يتيما في منطقتي ذات رأس والطيبة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من أبناء اللواء من صندوق الزكاة ضمن برنامج المساعدات الشهرية الثابتة، بلغ 22 عائلة، بالإضافة إلى 3 مشاريع إنتاجية.



وأشار إلى أن هناك خصوصية للواء المزار الجنوبي نظرا لوجود أراض وقفية، مؤكدا أنه جرى تمديد تأجير منازل وقفية لمواطنين في اللواء لمدة 20 سنة وبالأجر المعمول به سابقا.



وأكد الخلايلة أنه لم يسبق تسجيل تجاوز على الوقف الإسلامي في المملكة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لنقل موقع مدرسة عثمان بن عفان الشرعية التابعة للوزارة في مدينة الكرك، بالإضافة إلى وجود توجه للتخصص بالصفوف الدراسية في المدارس الشرعية، وعدم اقتصارها على تدريس الفرع الشرعي فقط.



وتحدث الوزير الخلايلة عن وجود نقص في عدد الأئمة في مساجد المزار الجنوبي، والبالغ عددها 170 مسجدا، والعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لسد النقص، موجها الأئمة والوعاظ والخطباء المشاركين بملتقى الوعظ والإرشاد بالتركيز على القضايا التي تمس المجتمع وتلامس هموهم خاصة ما يتعلق بمواجهة الجريمة، وعلى رأسها آفة المخدرات.



كما تحدث عن انتهاء الوزارة من إنشاء صندوق ادخار للموظفين، واستحداث مديرية النقد الوقفي لممارسة جميع أعمال المصارف الإسلامية، ضمن خطة الوزارة في التوسع بالاستثمار بأموال الوقف.



وأوعز الوزير إلى مديرية أوقاف المزار الجنوبي لإجراء دراسة لجميع المساجد التي تحتاج إلى إعادة بناء لتسهيل الإجراءات، مبديا استعداد الوزارة لتقديم الدعم المالي من خلال البرامج الوقفية التابعة للوزارة.



من جانبه، قال مدير مديرية أوقاف المزار معتصم الشمايلة إن المديرية راعت الشروط الواجب توفرها في مستحقي المساعدات من منطقتي ذات رأس والطيبة، وبعد استكمال شمول المستحقين من المنطقتين جرى التوسع في شمول بقية مناطق اللواء بالمساعدات.



وأضاف أن المديرية تعمل على إعداد مشروع لجمع الوثائق التاريخية المتعلقة بالوقف في المزار الجنوبي، مشيرا إلى أن الوثائق تعود لبداية القرن العشرين.



من جانبه، عرض رئيس مجلس محافظة الكرك عبدالله عبادلة عدد من مطالب لواء المزار الجنوبي، والمتعلقة بالتوسع في شمول مساجد اللواء بالطاقة الشمسية.



وعرض عدد من الأهالي احتياجات مناطقهم، ووعد الوزير الخلايلة بدراستها وتحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة.



كما افتتح الوزير اليوم الطبي المجاني الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية، ونقابة مهن البصريات الأردنية، ولجنة زكاة وصدقات حي نزال في منطقة ذات رأس بكلفة بلغت 5000 دينار.



وعلى هامش الافتتاح، التقى الوزير الخلايلة الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى، بحضور مساعد أمين عام وزارة الأوقاف؛ مدير مديرية الوعظ والإرشاد إسماعيل الخطبا، داعيا إياهم إلى الاستفادة من الملتقى الذي يستمر 5 أيام.