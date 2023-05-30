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قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

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الثلاثاء، 30-05-2023 02:31 م

قصر زهران.. تاريخ احتضن أبرز حفلات الزفاف الملكية

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الوكيل الاخباري - تصدر قصر زهران محركات البحث، بعد نشر تفاصيل حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الانسة رجوة ال سيف، والذي سيقام في قصر زهران الملكي الخميس.

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ويعتبر قصر زهران من أكثر الأماكن التي لها مكانة اجتماعية هامة لدى العائلة الهاشمية والأردنيين جميعاً .


كما ازداد بحث الكثير من المتابعين في الوطن العربي، عن قصر زهران الملكي، لمعرفة تفاصيله ومتى تم بناؤه، والاحتفالات الملكية التي أُقيمت فيه.


بني قصر زهران في عام 1957 -وهو القصر الملكي الرابع بعد "رغدان" و"القصر الصغير" و"بسمان"- في منطقة اختيرت لتكون حيّاً دبلوماسياً في غرب العاصمة الأردنية، عمّان، ومع اتساع العمران، اختلطت المباني الحديثة بالسفارات و أحاطت بالقصر.



ويتشابه قصر زهران مع قصر رغدان من حيث ارتفاع البناء وبساطة التصميم الداخلي واستُخدم القصر لإقامة الملكة الوالدة زين الشرف (جدّة الملك عبدالله الثاني، ووالدة الملك الحسين، وزوجة الملك طلال)، حتى وفاتها في 24 نيسان 1994، وظلّ القصر بعد ذلك مقراً هاشمياً تجري فيه بعض المراسم.


يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتابه "فرصتنا الأخيرة": "في العاشر من حزيران كان يوما عمانيا مشرقا، وقد احتشدت جماهير الأردنيين على جنبات الشوارع تلوح بالتحية وتنثر أزهار الفرحة".

ويضيف الملك: "كنت مرتديا اللباس العسكري الأسود، أما رانيا فتألقت زاهية في ثوب أبيض من الساتان مطرزة أطرافه بلون الذهب، وعلى رأسها طرحة بيضاء. عقد القران في قصر زهران حيث كان منزل جدتي الملكة زين في وسط مدينة عمان بحضور أفراد العائلة وبعض الأصدقاء".

وشهد قصر زهران العديد من حفلات الزفاف الملكية ابرزها : 


زواج الملك الحسين من الأميرة منى والدة جلالة الملك عبدالله الثاني.
في 25 ايار 1961، أقام الملك الحسين بن طلال حفل زفافه من زوجته الثانية أنطوانيت أفريل غاردينر، التي سميت لاحقًا بالأميرة منى الحسين، في قصر زهران الواقع غربي العاصمة الأردنية عمّان.




كما شهد قصر زهران مراسم زواج جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله في العام 1993

 


 




 

 


 

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