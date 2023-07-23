الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

انقلاب مركبة على طريق المطار

أبو علي: مليار دينار تحصيل مديرية مكافحة التهرب الضريبي بعد تفعيلها

النائبان الشديفات والبشير يلتقيان وفد شباب هيئة "كلنا الأردن"

تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية - أسماء

رصد نجم البترا وكوكب وادي رم بسماء الأردن - صورة

أربعينية تصرخ من ضيق حالها.. وتناشد أهل الخير

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الى 14.3 مليار دينار

الأحد، 23-07-2023 01:36 م

قصص تدمي القلوب .. من هم المتوفون بحادثة بئر الكرك ؟

3 (25)


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة ثلاثة شبان في عمر الزهور بحادثة السقوط ببئر ماء في الكرك .اضافة اعلان


وفي التفاصيل روى اقارب واصدقاء المتوفون لـ "الوكيل الإخباري" تفاصيل مفجعة لكل شاب منهم على حدة ، منهم من كان يرتقب العودة للجامعة لاكمال دراسته وآخر معيل لأسرة لم يسعه الوقت ليفرح بمولودته الحديثة ،  وآخر انتظرت اسرته بفارغ صبرها لتراه عريساً . 

الشاب هشام عدنان اللصاصمة 27 عاماً ، اذ قالت مقربة  لـ "الوكيل الاخباري" انه كان ينتظر قدوم الجامعة حيث انه طالب في كلية الشريعة وقام بدفع الرسوم الجامعية قبل يومين من الحادث .

وبتفاصيل يوم الحادثة ،  قالت مقربة  ان هشام خرج برفقة اشقائه الثلاثة لتنظيف بئر ماء في الكرك وتعبئته بالماء حيث انهم يعملون برعاية الاغنام ، وعند محاولة هشام شفط الأكسجين  باغتته  افعى وقامت بلدغه ليسقط داخل البئر  ، وعند محاولة شقيقه الأكبر " حسام " انقاذه سقط خلفه وعلقا في البئر .

وتابعت ، قام الاشقاء الاخرين بالتواصل مع الدفاع المدني لانقاذهم ولكن ما لبث الا ان فارق هشام الحياة ونقل شقيقه الى المستشفى بحالة حرجة .

العريف مأمون عيسى الخضور "الحمايدة" 26 عاماً ، درس في كلية الدفاع المدني وعاش يتيم الأم بعد وفاتها في عام 2013 ،  لديه 4 أشقاء متزوجون وهو اصغرهم عمراً ، حيث اكد مقرب ان والده كان قد انهى تحضيرات بناء منزله ليراه عريساً . 

واضاف مقرب :"عاش مأمون في ظروف قاسية وعمل على رعاية الأغنام في قرية مليح لواء ذيبان حيث يسكن وكان طيب القلب ، دمث الأخلاق ويهوى البر  "

نعته مديرية الأمن العام شهيداً اثر وفاته اثناء القيام بعمله وواجبه الوطني في انقاذ شخصين سقطا بالبئر وتم دفن مأمون والصلاة عليه بعد ظهر امس السبت وفتح بيت عزاء له في مسقط راسه ذيبان - مأدبا 

وفاة الوكيل ابراهيم حامد الخمايسة عن عمر يناهز 35 عاماً ، متزوج ولديه طفلان أكبرهم 6 اعوام ، وابنته حديثة الولادة التي لم يتجاوز عمرها الشهر .

ونعاه صديقه المقرب ابراهيم الخمايسة بكلمات قائلاً :"لقد كان مبكرا وقت رحيلك ولم يكن في الحسبان ذهبت على غفلة من الجميع ولكنك ذهبت الى من هو اكرم منا جميعا ..... الى جنان الخلد ابا امير " 

وكانت قد نعت مديرية الأمن العام استشهاد الوكيل ابراهيم الحمايدة اثناء قيامه بواجه الرسمي في انقاذ شخصان علقا بالبئر ، وتم دفن ابراهيم والصلاة عليه عصراً يوم الجمعة وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه الكرك .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023179619546106324

مركز إيداع الأوراق المالية يطلق المرحلة الثانية من خدمة الرسائل النصية

1657455353538729300

رئيس جامعة آل البيت يوضح بشأن التكييف في القاعات التدريسية

12202125102731437452490

الكرك: جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها التدريبية

468774

توضيح من المعهد المروري حول نقاط السائق وسحب الرخصة

1

انقلاب مركبة على طريق المطار

64bd2369d1938

ملتقى أعمال أردني يمني في أيلول المقبل

أخبار متعلقة
1689626726741

أنشطة شبابية في عدد من المحافظات

1689623002469

تركيب أذرع إنارة موفرة للطاقة بمناطق بلدية الكرك

ضبط شخص22

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

1689336118434

الكرك: فاعليات مجتمعية تدعو إلى وضع برامج وطنية للحماية الاجتماعية

1689329250231

الكرك: مبان قديمة تروي تاريخ المكان والإنسان

113348_1557748696

الكرك : إندلاع حريق في مطعم