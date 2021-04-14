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الأربعاء، 14-04-2021 12:56 م

بعد الإفراج عن 5 متهمين

قضية مستشفى السلط .. رفض طلب متهمين الإفراج عنهم

نتا
أمام مستشفى السلط


الوكيل الإخباري - تعقد محكمة صلح جزاء عمّان خامس جلساتها في هذه الأثناء، جلسة تتعلق بقضية مستشفى السلط، فقد جرى في وقت سابق تحديد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع للنظر في القضية.

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ورفضت المحكمة طلب عدد من المتهمين الافراج عنهم في القضية.


وكانت محكمة التمييز قررت في 23 مارس/آذار 2021 نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.


وتعود أحداث قضية مستشفى السَّلط الحكومي إلى 13 آذار/مارس الماضي، توفي فيها 7 مواطنين بعد انقطاع مادة الأكسجين عنهم ، وهم على أسرَّة الشِّفاء، وتحركت النِّيابة العامة للتحقيق في القضية عبر 6 مدَّعين عامين في محكمة صلح جزاء السَّلط، وتمَّ توقيف 13متهما على ذمة القضية.


وقررت محكمة صلح جزاء عمّان، الإفراج عن 5 من المتهمين الموقوفين في القضية.

 

وقال مصدر قضائي الثلاثاء، إن الإفراج عن المتهمين الخمسة جاء وفق المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد انتهاء مدة التوقيف المنصوص عليها في القانون، والموقوفين أتموا 30 يوما على ذمة القضية.

 

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