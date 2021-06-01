الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

قطاعات وأنشطة اقتصادية تفتح أبوابها اليوم

انحسار الكتلة الحارة الثلاثاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

عودة درجات الحرارة للانخفاض وأجواء مناسبة للرحلات نهاية الاسبوع في اماكن محددة

قطاعات تعود الى العمل وفق قرار حكومي دخل حيز التنفيذ

لجنة الاوبئة للوكيل : لا اصابات حتى الان بالمتحور الفيتنامي وخطورة الهندي اصبحت ضعيفة ولكنها قائمة

مدير كهرباء العقبة للوكيل : انقطاع الكهرباء اليوم عن العقبة كان مبرمجاً

مصدر أمني للوكيل : تم التعامل مع احداث شغب داخل مستشفى الحسين في البقعة

وزارة التربية والتعليم تبدأ باستقبال طلبات التعليم الاضافي اعتبارا من صباح الغد

ادارة الازمات : ٩٨٨٨٥ شخصا تلقى المطعوم ضد كورونا اليوم

الثلاثاء، 01-06-2021 07:58 ص

كان قد تم إغلاقها بسبب كورونا

قطاعات وأنشطة اقتصادية تفتح أبوابها اليوم

نادي
نادي رياضي


الوكيل الإخباري - يبدأ العمل اليوم الثلاثاء، بقرار حكومي ، يقضي بعودة عمل قطاعات وأنشطة اقتصادية، كان قد تمّ إغلاقها جراء تداعيات فرضتها جائحة فيروس كورونا، ضمن خطة حكومية لفتح قطاعات وأنشطة وصولا إلى صيف آمن.

اضافة اعلان

المرحلة الأولى من خطة الحكومة لفتح القطاعات لمجموعة أنشطة اقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، سمحت بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.


وتتوزع المنشآت التي ستفتح أبوابها اعتبارا من الثلاثاء على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة أنشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.


وتتوزع أيضا على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.


ويتعين على المنشأة الراغبة بالعودة للعمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والمتمثلة في تطعيم العاملين لديها ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم.


ووفقا لتعليمات واشتراطات سيستمر العمل فيها حتى الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، يتعين على المنشآت العمل بما يزيد على 50% من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفيها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

قطاعات تعود الى العمل وفق قرار حكومي دخل حيز التنفيذ

5202127213626226375836

لجنة الاوبئة للوكيل : لا اصابات حتى الان بالمتحور الفيتنامي وخطورة الهندي اصبحت ضعيفة ولكنها قائمة

404862585

مدير كهرباء العقبة للوكيل : انقطاع الكهرباء اليوم عن العقبة كان مبرمجاً

60b52634a4310

الحكومة : تم تعيين اكثر من 5 الاف اردني في قطر

Capture

مصدر أمني للوكيل : تم التعامل مع احداث شغب داخل مستشفى الحسين في البقعة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية والتعليم تبدأ باستقبال طلبات التعليم الاضافي اعتبارا من صباح الغد

أخبار متعلقة
5202117175116390457080

عجلون :اقبال الكوادر التعليمية على تلقي لقاح كورونا

520212015462954866303

إقبال لافت من تجار إربد على التطعيم ضد كورونا

مطعوم

ثلاثة من كل أربعة أردنيين يتقبلون فكرة أخذ لقاح كورونا

اغلاق

المفرق: 40 مخالفة لمحلات تجارية منذ بداية رمضان

cms-image-000018602

توضيح من الجامعة الهاشمية حول التسجيل على منصة تلقي المطاعيم

كورونا متحورة

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي