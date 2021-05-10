قطاع الألبسة: تقليص ساعات الحظر بالعيد لا يخدم القطاع

الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الاثنين، إن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر خلال عيد الفطر لا يخدم القطاع حاليا.

اضافة اعلان



وأضاف في تصريحات صحفية أن 80% من القطاع لا يعمل اثناء ايام العيد، ولا فائدة مرجوة من القرار الحكومي للقطاع.



"القرار الحكومي اعطى احباط لدى سوق الألبسة الذي يعاني الآن ارتباك بسبب عدم قدرته على التكيف مع الوقت المخصص للعمل في الوقت الحالي والذي ينتهي عند السادسة مساء" وفق القواسمي.



وتابع القواسمي: "مازال القطاع يأمل بإعطائه مزيدا من الوقت في الايام الاخيرة للخروج من الازمة التي يعاني منها".



ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.



كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.



وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أصدر أمس الأحد، بلاغًا استنادًا لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بحيث تصبح للأفراد من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا في أيام الأسبوع كافة؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.