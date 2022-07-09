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السبت، 09-07-2022 09:22 م

قطاع الألبسة: خسائر وضعف بالقوة الشرائية رغم تأجيل أقساط البنوك

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الوكيل الإخباري- أكّد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، السبت، ضعف القوة الشرائية وشح في السيولة؛ رغم تأجيل أقساط البنوك في قطاع الألبسة، مشيراً إلى وجود "خسائر واضحة" في القطاع.

وقال لـ "المملكة" إن "الحركة التجارية بطيئة ودون الطموحات والاستعدادات التي قام بها التجار لموسم عيد الأضحى".

وعزا القواسمي "ضعف القوة الشرائية إلى المصاريف والالتزامات العالية على المواطن خلال الفترة الماضية.. وتزامن امتحانات التوجيهي مع الأعياد، واختلاف سلم أولويات المواطن هذا العيد، واتجاهه لشراء الأضاحي؛ مما انعكس بشكل كبير على التجار".

"الكثير من العروض والتنزيلات جاءت لتفادي تكدس البضائع، كما شهدنا استقرارا وثباتا في الأسعار" وفق القواسمي.

القواسمي ذكر أن "الطرود البريدية ساهمت بشكل كبير بالمنافسة مع قطاع الألبسة، حيث أصبحت تقتحم أسلوب البيع بشكل غير عادل مع سوق الألبسة عبر استغلال تعليمات رئاسة الوزراء بشأن الأمتعة الشخصية".

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