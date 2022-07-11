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الإثنين، 11-07-2022 12:29 م

قطاع الألبسة: ضعف القوة الشرائية في عيد الأضحى سيؤثر على موسم الشتاء

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الوكيل الاخباري- قال ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، الاثنين، إن ضعف القوة الشرائية في موسم عيد الأضحى سيؤثر على موسم الشتاء.اضافة اعلان


وأوضح القواسمي، أن تكدس البضائع الصيفية والخسائر التي لحقت بالتجار سيقلل من سيولتهم لشراء الملابس الشتوية.

وأكد ضعف القوة الشرائية وشح السيولة؛ رغم تأجيل أقساط البنوك في قطاع الألبسة، مشيراً إلى وجود "خسائر واضحة" في القطاع.

وأشار إلى أن "الطرود البريدية ساهمت بشكل كبير بالمنافسة مع قطاع الألبسة، حيث أصبحت تقتحم أسلوب البيع بشكل غير عادل مع سوق الألبسة عبر استغلال تعليمات رئاسة الوزراء بشأن الأمتعة الشخصية".

وأرجع القواسمي سبب انخفاض القوة الشرائية أيضا إلى ضعف القوة الشرائية إلى المصاريف والالتزامات العالية على المواطن خلال الفترة الماضية.

إضافة إلى تزامن امتحانات التوجيهي مع العيد، واختلاف سلم أولويات المواطن هذا العيد، واتجاهه لشراء الأضاحي؛ مما انعكس بشكل كبير على التجار.

 




 

 


 

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