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الخميس، 25-03-2021 03:33 م

قطاع الألبسة يطالب الحكومة بتأجيل القروض التجارية

البلددددد
أرشيفية


الوكيل الإخباري - طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية من الحكومة ضرورة العمل مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن من أجل تأجيل القروض التجارية لشهري آذار ونيسان من العام الحالي، وذلك أسوة بقرار تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر رمضان المبارك.

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وبيّنت النقابة في بيان لـ " الوكيل الإخباري " أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع تجارة الألبسة وبعض القطاعات التي صنفت بالأكثر تضررا جراء جائحة كورونا ، أدت إلى تحمل القطاع مزيدا من الخسائر.


وأضاف البيان أن الحظر الجزئي بشكل يومي، عرّض القطاع لموجة من الركود والتراجع الحاد في المبيعات وتراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، لافتا إلى شحّ السيولة لدى التجار.



 




 

 


 

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