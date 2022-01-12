قطاع الإنشاءات يدعو لشموله بقرار تخفيض التعرفة الجمركية

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى، الحكومة بتوسيع شريحة التخفيضات الجمركية، لتشمل مواد البناء الداخلة في البناء ومشاريع الانشاءات، كون القطاع من القطاعات الحيوية المهمة، ومؤشراً أساسياً للنشاط الاقتصادي، ويرتبط بنحو 40 من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

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وقال عبد المولى في بيان اليوم الأربعاء، إن شمول القطاع بالقرار سينعكس على زيادة المشروعات السكنية والاقتصادية، ما يرفد الخزينة العامة، مشيراً إلى أن القرار خطوة إيجابية لتنشيط حركة عجلة الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن القرار سيسهم في تخفيض الأسعار بالسوق المحلية من خلال زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة المبيعات.