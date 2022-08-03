قطاع الاتصالات : الأردن تأخر بالتحول الرقمي وأنجز بعض الخدمات عن طريق تطبيق سند

الوكيل الاخباري - قال ممثل قطاع الاتصالات في غرفة تجارة الأردن، هيثم الرواجفة، الأربعاء، إنّ الأردن تأخر بالتحول الرقمي، رغم أنه من أوائل دول المنطقة التي تحدثت بموضوع التحول الرقمي والأتمتة.



وأضاف الرواجفة، لـ"المملكة"، أن الأردن وصل في بعض الخدمات إلى التحول الرقمي، عن طريق تطبيق سند، حيث إنّ التطبيق مستخدم وخدماته مناسبة، لكنها غير كافية للخدمات الحكومية، داعيا إلى توسيعها.



ولفت، إلى أن البنية التحتية موجودة في الأردن سابقا وجاهزة للتحول الرقمي، وعند مقارنة أسعار الإنترنت في الأردن بدول أخرى "نعتبر الأسعار في المملكة متاحة لكل الناس"، حيث إنّ نسبة مرتفعة من الأردنيين يستخدمون الإنترنت.

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