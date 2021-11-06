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السبت، 06-11-2021 01:00 م

قطر: الأردن من أوائل الدول التي تنبهت للآثار السلبية لتغير المناخ

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة الأنباء القطرية إن الأردن يعتبر من أوائل دول المنطقة التي أدركت منذ مرحلة مبكرة أهمية التغير المناخي وضرورة التخطيط على المستوى الوطني وعلى مستوى القطاعات لمجابهة الاثار السلبية الناشئة عن تغير المناخ.

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وأشارت الوكالة في تقرير موسع لها اليوم السبت، حول جهود الأردن في مكافحة التغير المناخي، إلى أن الأردن سعى الى تطوير الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي التي أكدت ضرورة تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمجابهة الآثار السلبية المحتملة، حيث تعامل مع قضايا البيئة والمناخ مبكرا من خلال الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الاخضر، واستراتيجية الطاقة، وبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021- 2023 من خلال التركيز على مشاريع خضراء في مقدمتها الناقل الوطني، واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات، بالإضافة إلى أن موازنة 2022 ستأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي.


وأضاف التقرير ان الاردن يحرص على الحضور بقوة في المشهدين الاقليمي والدولي في جهود مكافحة التغير المناخي، ومثال على ذلك ملف المشاريع التنموية والاستثمارات البيئية، الحاضر خلال لقاءات ومباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، اضافة الى لقاءاته مع البنك وصندوق النقد الدوليين، والاعلان عن اتفاقية جديدة بين الاردن والبنك الدولي مقرونة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي، كما ان البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أعلن أخيرا مع صندوق الاستثمار الاخضر عن مليار دولار لتعزيز الاستثمارات الخضراء في 7 دول من بينها الاردن.


وقالت وكالة الأنباء القطرية، ان الأردن قام بتقديم تقرير البلاغات الوطنية الأول وتوقيع اتفاقية الامم المتحدة الإطارية وذلك في عام 1998 وبذلك يعتبر أول بلد نام يقوم بهذا الدور، كما قام بتنفيذ دراسة تقييمية بعنوان "التأثر والتكيف مع تغير المناخ" وتم تنفيذ مشروع بناء منشأة الغاز الحيوي التجريبي لتوليد الكهرباء وتقليل انبعاث غاز الميثان، وذلك في عام 2000، كما تم في العام 2001، تأسيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ لمتابعة قضايا تغير المناخ في الأردن، وفي العام 2003 بدأ الأردن جهود العمل في مجال آلية التنمية النظيفة.


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