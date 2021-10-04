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الإثنين، 04-10-2021 10:59 ص

قطر تضيف الأردن إلى قائمة الدول الخضراء للسفر

قطر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن القائمة الخضراء المحدثة للمسافرين القادمين إلى الدوحة، من بينها الأردن .

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وبناء على هذه القائمة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الأربعاء المقبل ، سيُعفى جميع المسافرين القادمين من الدول المدرجة فيها من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند وصولهم الدوحة، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة القطرية اليوم.


وأشار البيان إلى أن التحديثات الجديدة، تهدف إلى تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر، وذلك في ظل الانخفاض الملحوظ لحالات الإصابة بـفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية مع الالتزام التام بجميع السُبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر الفيروس.


ووفقا للبيان، تمت إضافة الأردن إلى القائمة الخضراء إلى جانب دول عربية وأجنبية أخرى تمت إضافتها.


وأوضحت وزارة الصحة القطرية، أن سياسة السفر والعودة تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية دولة قطر لمكافحة فيروس كورونا، حيث أثبت التطبيق الصارم لهذه السياسة دورا هاما للغاية في الحفاظ على انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد طيلة الشهور السابقة.


وأشارت إلى أن قائمة التحديثات الجديدة تتضمن، استبدال التصنيف الحالي للدول وهو القائمة الخضراء والصفراء والحمراء، ليصبح مكونا من قائمتين جديدتين فقط هما خضراء وحمراء، يضاف لهما قائمة ثانوية تشمل الدول الحمراء الاستثنائية، وذلك بناء على مؤشرات المخاطر الصحية الدولية والمحلية.


ويجب على جميع المسافرين التوقيع على نموذج "الإقرار والتعهد" قبل الوصول إلى دولة قطر، علما بأن النموذج سيكون متوفرا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة، والموقع الرسمي لمنصة التسجيل المسبق، إضافة إلى نظام الحجوزات الخاص بشركات الطيران، ويستثنى من هذا الإجراء المواطنون والمقيمون المحصنون بالكامل داخل دولة قطر القادمين من إحدى دول القائمة الخضراء.


وتتضمن قائمة التحديثات كذلك، عدم إلزام المواطنين والمقيمين في البلاد المحصنين بالكامل والقادمين من دول القائمة الخضراء إلى قطر بإجراء فحص "بي سي آر" قبل السفر، وعوضاً عن ذلك، سيطلب منهم إجراء الاختبار خلال 36 ساعة من الوصول إلى قطر، وتحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كلا من لقاح سينوفاك، ولقاح سبوتنيك.


 




 

 


 

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