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الأربعاء، 29-05-2024 12:22 ص

قطر تطلق حملة تسيير طرود غذائية لغزة من الأردن

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الوكيل الاخباري - شارك السفير القطري لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمشرف العام على مكتب قطر الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية صالح المري في إطلاق حملة قطر الخيرية المخصصة لتسيير طرود غذائية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وتشتمل المساعدات القطرية لأهالي قطاع غزة، عبر قطر الخيرية، على طرود غذائية تصل إلى 10 آلاف طرد غذائي والمتوقع أن يستفيد منها ما يقارب من 50 ألف مستفيد.

 

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