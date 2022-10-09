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الأحد، 09-10-2022 02:06 م

قطر تعتزم زيادة مستورداتها من المنتجات الغذائية الأردنية

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الوكيل الإخباري - تعتزم قطر زيادة مستورداتها من المنتجات الغذائية الأردنية خلال بطولة كأس العالم 2022، حيث يتوقع أن يزداد الطلب على الاستهلاك في السوق المحلي القطري بمعدلات غير مسبوقة بالنظر إلى ترقب دخول أكثر من 1.5 مليون مشجع وزائر للبلاد.

وتعتمد قطر كثيرا على السوق الأردني في تأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الاستهلاكية من الخضار والفاكهة بشكل خاص وبنسبة أقل من مختلف أصناف المواد والمنتجات الغذائية الأخرى سواء المصنعة أو الطازجة.

وأكد تجار قطريون ومسؤولو شركات استيراد وتصدير في الدوحة، أن السوق القطري لطالما اعتمد بشكل كبير على المنتجات الغذائية الأردنية وخاصة الخضار والفاكهة في أوقات معينة من السنة تشهد طلبا استهلاكيا كبيرا مثل فترات الأعياد وشهر رمضان المبارك، وخلال ظروف استثنائية مثل بطولة كأس العالم 2022 التي نحن بصددها، والتي ينتظر أن ترفع حجم الطلب على قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي إلى معدلات غير مسبوقة في قطر.

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وشددوا على أنَّ إقامةَ حدث كبير بحجم كأس العالم في قطر، سوف يؤدي إلى زيادة هائلة في حجم الطلب المحلي على المنتجات الغذائية والخضار والفاكهة بشكل خاص، نظرًا للأعداد الكبيرة من المشجعين الذين يتوقع وصولهم إلى البلاد، لافتين إلى أن الإقبال سيكون على جميع أنواع المواد الغذائية ولن يقتصر على صنف معين.

 




 

 


 

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