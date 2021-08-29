الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

المستفيدون من مكرمة أبناء العشائر - اسماء

نقيب أصحاب المدارس الخاصة : برنامج الفاقد التعليمي مجاني

انطلاق فعاليات مخيم ضانا الإبداعي

ضبط اعتداءين على المياه في السلط والكرك

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل راكان

وفاة رضيعة اختناقا في مركبة بالزرقاء

التربية : 8 إصابات بكورونا بين الطلبة في الفاقد التعليمي

قطر تعلن استقطاب المزيد من المعلمين من الأردن

التربية تكشف عن المدارس التي سيكون دوامها فترتين

إعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين

الأحد، 29-08-2021 01:51 م

قطر تعلن استقطاب المزيد من المعلمين من الأردن

w


الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم والتعليم العالي القطري، الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إن الوزارة استقطبت اخيرا نحو 530 معلما ومعلمة، منها 416 للعقود المحلية و114 للعقود الخارجية.

وأضاف ان معظم المعلمين الجدد الذين تم استقطابهم بموجب عقود خارجية هم من الأردن، يغطون العديد من التخصصات التعليمية خاصة اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202126132053628954370

ضبط اعتداءين على المياه في السلط والكرك

240798155_4560705370636042_6924373848464167573_n

حزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل راكان

820212413717810855681

التربية : 8 إصابات بكورونا بين الطلبة في الفاقد التعليمي

وزارة التربية والتعليم

التربية تكشف عن المدارس التي سيكون دوامها فترتين

المدارس

وزارة التربية توضح حول الية دوام المدارس

الأمن العام

مستجدات حول مقتل مواطن لبناني في الاردن

أخبار متعلقة
w

طلبات الاستفادة من المكرمة الخميس

w

وزير التربية : 77 ألف طالب يحق لهم التقدم عبر القبول الموحد

8202116102830290031756

وزير التربية يوضح حول عملية تطوير لامتحان التوجيهي

المدارس

965 ألف طالب سجلوا بالفاقد التعليمي

620213134233792089530

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

8202115194915503683307

التربية تعلن نتائج التوجيهي - رابط