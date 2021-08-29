قطر تعلن استقطاب المزيد من المعلمين من الأردن

الوكيل الاخباري - قال وزير التعليم والتعليم العالي القطري، الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، إن الوزارة استقطبت اخيرا نحو 530 معلما ومعلمة، منها 416 للعقود المحلية و114 للعقود الخارجية.



وأضاف ان معظم المعلمين الجدد الذين تم استقطابهم بموجب عقود خارجية هم من الأردن، يغطون العديد من التخصصات التعليمية خاصة اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

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