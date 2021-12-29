الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

اصابة بحادث تصادم على الصحراوي

الأربعاء، 29-12-2021 10:55 ص

قطر تعيد الأردن إلى القائمة الحمراء للسفر اعتبارا من السبت المقبل

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - أعادت وزارة الصحة القطرية، الأردن إلى القائمة الحمراء إلى جانب 5 دول عربية اخرى، بموجب تحديث أعلنته، اليوم الاربعاء، عن قوائم الدول ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كورونا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن التحديث الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل، وحتى ذلك الحين، سيبقى الأردن ضمن قائمة الدول الخضراء.

وشملت القائمة الى جانب الاردن، الإمارات والسعودية ولبنان والسودان والجزائر.

واشار البيان الى انه تم الإبقاء على مصر ضمن قائمة الدول الحمراء الاستثنائية، وهي الدولة العربية الوحيدة في هذه القائمة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، فيما يخص فحص كورونا والحجر الصحي.

ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص (بي سي آر) قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، ولكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.

وسيتم اعفاء القادمين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، وغير ذلك يتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، فضلا عن إجراء اختبار (بي سي آر) ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.

وفيما يتعلق بالقائمة الحمراء الاستثنائية، فسيطبق على المسافرين المحصنين من دول هذه القائمة، ذات الإجراءات المتعلقة بالقائمة الحمراء، أما المسافرين غير المحصنين، فممنوع عليهم دخول قطر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FHw32O7WUAkop0j

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

0e2cc32f-d83d-41e5-8a6b-857fab6e1976

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

18324962961578167304

زراعة عجلون تحذر من خطورة تشكل الصقيع

1453033488130

نفوق 120 رأس غنم دهسا في معان

M63A1569

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

M63A8869

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

أخبار متعلقة
311135

البدء بمراجعة سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني

2105811-1640135279

الصحة: يمكن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد الإصابة بشهر

1124930297

حجاوي يكشف الحالة الصحية للمصابين بالمتحور الجديد في الأردن

اللقاح

مختصون لـ"الوكيل": إلزام فحص PCR للمطعمين القادمين للأردن سيشل الحركة السياحية

K51aKiDD2xh8Mcfh1hc782f6DAfkNLtpseFoVn7V

أكثر من 65 ألف حالة نشطة مصابة بكورونا في الأردن

1607415463

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين