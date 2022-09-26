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الإثنين، 26-09-2022 08:25 م

قطر تقرر تغطية نفقات دراسة ابن المرحومة الملازم أول انجود المراعبة وتقديم مساعدة مالية لأسرتها

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الوكيل الإخباري -  أكد قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم FIFA قطر سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني اعتبار الأردنية المرحومة الملازم أول انجود جبر المراعبة أنها قد قدمت كل مهامها في أمن وسلامة بطولة كأس العالم في قطر 2022. 
 
كما وجّه سعادة الشيخ خليفة بتغطية نفقات دراسة ابن المرحومة انجود في أي جامعة يختارها، بالإضافة إلى مساعدة مالية لأسرتها. 
 
وجاء هذا التوجيه بعد وفاة الملازم1 المراعبة خلال تلقيها البرنامج التدريبي ( المنهاج الدولي في أمن وسلامة الجماهير الرياضية) والذي انعقد في عمّان، ضمن استعدادات وتدريبات لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم. ويعكس هذا التوجيه الموقف الانساني والنبيل للحكومة القطرية ومسؤوليها على مختلف المستويات.
 
من جهته قدّم سعادة السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني واجب العزاء لذوي الفقيدة الملازم انجود في محافظة الزرقاء، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.
 
وعبر الشيخ سعود عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المرحومة، أثناء تجمعها للمشاركة في واجب دولة قطر.
 
كما قام وفد من لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة برئاسة المقدم فهد السبيعي وبرفقته المقدم خلود النعيمي والرائد روضه العبدالله بتقديم واجب العزاء لذوي الفقيدة، واستقبل الوفد في منزل الفقيدة قائد قوة التفتيش الرياضي المشاركة بواجب قطر العقيد عواد الشرفات ومدير إدارة الشرطة النسائية العقيد منى ابو عودة والمقدم حسين حرب والشرطة المجتمعية.

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