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السبت، 13-11-2021 10:48 م

قطر تنظم حملة لمساعدة اللاجئين والنازحين

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الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية قطر الخيرية عن إطلاق حملتها الجديدة "دفء وسلام" لموسم الشتاء المقبل تحت شعار "اغمرهم بالدفء"، والتي تستهدف الوصول إلى أكثر من 1.3 مليون شخص من النازحين واللاجئين والأسر الفقيرة في الأردن و15 دولة آسيوية وإفريقية وأوروبية من ضمنها قطر.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في جمعية قطر الخيرية أحمد يوسف فخرو، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم السبت، إن التكلفة الإجمالية للحملة، تقدر بحوالي 90 مليون ريال (24.7 مليون دولار).

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